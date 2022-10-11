عرض المنزل الأغلى في بريطانيا للبيع مقابل 200 مليون جنيه إسترليني للمرة الثانية في عامين، وشيد المنزل الكبير المكون من 7 طوابق و45 غرفة نوم كأربعة منازل عائلية منفصلة. وكان المنزل اشتراه قطب العقارات الصيني وموّل كا يان، 63 عاماً، في 2020 مقابل 205 ملايين جنيه إسترليني، وكان يخطط لتجديده في العام الماضي بـ100 مليون جنيه إسترليني. المنزل الذي تبلغ مساحته 60 ألف قدم مربعة، هو أكبر منزل عائلي في بريطانيا، ويتطلب طاقماً بدوام كامل من نحو 20 شخصاً لإدارته. ولا يوجد سوى عدد قليل من العائلات في العالم يمكنها شراء وتجديد وصيانة المنزل الضخم.