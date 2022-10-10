يعود أنمي «بليتش» للتسلسل مجدداً بعد انقطاع دام 10 سنوات، بجزء جديد بدأ عرضه في العاشر من أكتوبر، حيث يستكمل الجزء الأحداث المكملة للقصة تحت عنوان «حرب الألف سنة الدموية».

أعلن لأول مرة عن الجزء الجديد من السلسلة في مارس 2021 مع الذكرى الـ20 السنوية لبداية المانجا الخاصة بـ«بليتش» في بث خاص قامت به المجلة الناشرة «شونين جمب» على اليوتيوب.

وحقق الأنمي نسبة عالية من المشاهدات عالمياً ونال شعبية واسعة وصلت للوطن العربي بعد عرضه مترجمًا على عدة قنوات عربية.

بدأ عرض المسلسل في أكتوبر من عام 2004 واستمر عرضه بشكل أسبوعي حتى شهر مارس لعام 2012 مكملًا بذلك 366 حلقة مقتبسًا 54 مجلدًا من المانجا الأصلية للسلسلة.

وبهذا يكمل الجزء الجديد للأنمي الاقتباس من المجلد الـ55 إلى 74 حتى نهاية القصة في المانجا.

انتهت المانجا الخاصة بالسلسلة في 22 أغسطس من عام 2016 بمجمل 705 فصول و74 مجلد مانجا تسلسلت لمدة 15 عاما منذ بدايتها كمانجا في 2001 في مجلة «شونين جمب» اليابانية الخاصة بالشباب.

وتجاوزت مبيعات المانجا 130 مليون نسخة حول العالم مما يجعلها إحدى أعلى مبيعات المانجا عالميًا.