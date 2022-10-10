تزينت شاشات التايمز سكوير في مدينة نيويورك الأمريكية أمس الأول (السبت) 8 أكتوبر، بعرض خاص لأنمي «ون بيس» يستهدف الترويج للفلم الجديد للسلسلة «One Piece film Red».

وعرضت الشاشات عدة لقطات من الأنمي مع عرض خاص للشخصيات الرئيسية «طاقم قبعة القش لوفي» والشخصية الخاصة بالفلم «Uta»، وتم تحديد الموعد الرسمي لإطلاق الفلم في الولايات المتحدة الأمريكية في الرابع من نوفمبر القادم.

يذكر أن الفلم عُرض في اليابان في أغسطس الماضي، محققًا إيرادات ضخمة بلغت 17 مليون دولار، كما أعلن عن الفلم لأول مرة قبل سنة من الآن وذلك احتفالاً بالحلقة الـ1000 من الأنمي.

وبدأ عرض أنمي «ون بيس» في أكتوبر عام 1999، حيث يكمل 23 سنة من البث المستمر بعدد حلقات تجاوزت 1000 حلقة حاليا، ومازالت شعبية ون بيس في ازدياد.