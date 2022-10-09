بدأ فريق قنوات اقرأ الفضائية الراعي الإعلامي الرسمي للمؤتمر منذ وصوله إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي بتغطية شاملة وموسعة لأعمال المؤتمر العالمي الخامس للطب النبوي في العاصمة الإماراتية أبوظبي الذي ينظمه معهد لوتس هولستك بالشراكة مع كرسي يوسف عبداللطيف جميل للطب التطبيقي في جامعة الملك عبدالعزيز وبمشاركة عدة جامعات دولية ومراكز بحثية ومختصين من مختلف دول العالم.

تغطي اقرأ كافة جلسات ومناقشات المؤتمر وتجري من خلاله عدة لقاءات مع الأطباء والمختصين المتحدثين والمشاركين في المؤتمر.

الجدير بالذكر أن اقرأ تقوم بتصوير عدة تقارير وحلقات مفصلة عن براءات الاختراع والدراسات العلمية الشاملة توضح من خلالها أهمية وفوائد هذه الدراسات والمواد الغذائية والطبية التي تعود بالنفع على صحة الإنسان.

تعرض اقرأ كافة التقارير والتغطية الشاملة على شاشتها الفضائية وعبر منصاتها الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي.