تواجه نيوزيلندا مشكلة حقيقية بعد ارتفاع مخزونها من عسل «المانوكا» نتيجة ارتفاع مستويات الإنتاج المحلي وتراجع الطلب العالمي على أحد أغلى أنواع العسل في العالم.ونقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن نيوزيلندا «تغرق في العسل» بعد ازدهار تربية النحل خلال الفترة الماضية وتباطؤ الطلب على العسل بعد انحسار جائحة كورونا، ما جعل المخزون يتجاوز بكثير الكمية التي تباع عادة في السنة. وتنقل الصحيفة عن المديرية التنفيذية لتربية النحل في نيوزيلندا كارين كوس القول إن «هناك مخزونًا من العسل يتراوح حاليًا بين 15 و30 ألف طن، بينما في العادة يباع بين 11 و13 ألف طن سنويًا».