أعلن أطباء في المستشفى الجامعي بمدينة إيرلانجن، شرقي ألمانيا، نجاحهم في القضاء، إلى حدٍ كبير، على أعراض مرض خطير غير قابل للشفاء من أمراض المناعة الذاتية، وذلك باستخدام طريقة علاجية كانت مطورة بالأساس للعلاج من السرطان. وفي مقال نشرته دورية «نيتشر ميدسين» العلمية، تحدث فريق الأطباء برئاسة عالم المناعة جيورج شيت عن العلاج باستخدام ما يُعْرَف بالمستقبلات الخيمرية للخلايا التائية مع أشخاص يعانون أعراضًا خطيرة لمرض الذئبة الحمامية. وأعرب أخصائي أمراض الروماتيزم مارتين ارينجر من المستشفى الجامعي في مدينة دريسدن الألمانية عن اعتقاده بإمكانية أن تساعد هذه الطريقة في مكافحة بعض أمراض المناعة الذاتية الأخرى مثل مرض التصلب المتعدد.