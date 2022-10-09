شهد أحد المراكز المتخصصة في التدريب على الموسيقى بالطائف، اتقان 120 سيدة للمهارات الفنية والأدائية على المسرح.وكشف مدير المركز عبدالله الجهني لـ«عكاظ»، أنه خلال 9 أشهر تم تدريب 300 شخص؛ من بينهم 120 سيدة بإتقان، وجاء الإقبال في 4 مسارات، هي البيانو، الجيتار، الكمان، لافتًا إلى ارتفاع الاهتمام في آخر 4 أشهر للعزف على العود وقراءات النوتة. وأشار إلى أن الطائف تتميّز بالذوق الموسيقي الرفيع؛ ما حفّزهم على تأصيل ونشر الثقافة الفنية التي لاقت إقبالًا واسعًاً خلال فترة وجيزة.وتسعى المراكز الموسيقية في محافظة الطائف لإنشاء أوركسترا سعودية للمشاركة في الأحداث الموسيقية العالمية، عطفاً على تاريخها الطويل في أنها منبع الفن الحقيقي، الذي تخرّج منه عمالقة الفن.وتعكف المحافظة على تطوير المواهب وتنشيط محتوى الطرب، عبر المساحات الخلاّقة والصحية للفنّانين، ونشر إبداعاتهم تحت إشراف مختصين وأكاديميين، ويتلقّى المتدربون كورسات فنيّة أكاديمية تخضع لاختبارات معتمدة من معاهد عالمية تقدّم منهجًا يتضمن نظريات الموسيقى.