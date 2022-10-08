قضت محكمة تونسية يوم الجمعة بالسجن 12 عاما لمدير عام سابق لشركة الخطوط التونسية الفنية، بعد إدانته بالاستيلاء على محركات طائرات وبيعها لشركات أجنبية.

كما قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بتغريم المتهم ذاته 19 مليون دينار (5.8 مليون دولار)، بحسب إذاعة «موزاييك».

وأصدرت المحكمة، حكما بالسجن 15 عاما وغرامة 11 مليون دينار (3.36 ملايين دولار)، بحق المسؤول عن صيانة الطائرات بالشركة المذكورة.

وأدين المدير العام ومسؤول صيانة الطائرات بالخطوط التونسية «بالاستيلاء على محركات طائرات وقطع غيار تابعة لطائرات تقوم الشركة بإصلاحها، وذلك لفائدة شركات أجنبية مما تسبب في خسائر مالية بعشرات ملايين الدنانير وتعطيل عديد الرحلات التابعة لشركة الخطوط الجوية التونسية»، بحسب المصدر ذاته وفقا لموقع «روسيا اليوم»

وكانت التحقيقات في القضية قد بدأت أواخر 2019، مع العديد من مسؤولي الشركة الإداريين والفنيين، وتم اللجوء إلى اختبارات فنية لتحديد حجم خسائر الشركة.