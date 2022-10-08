عرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل توفير «معلومات» عن الهجوم الذي وقع في تونغو تونغو غربي النيجر عام 2017، وأودى بحياة 4 عسكريين أمريكيين، حسبما أفادت سفارتها في نيامي.

وفي 4 أكتوبر 2017، قتل 9 عسكريين هم 4 أمريكيين و5 نيجيريين، في كمين نصبه مسلحون قرب تونغو تونغو على بعد حوالى 20 كيلومترا من الحدود مع مالي.

وأعلن تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى مسؤوليته عن هذا الهجوم آنذاك. وجاء في بيان للسفارة الأمريكية في نيامي صدر بمناسبة الذكرى الخامسة للهجوم، أن مكافأة الخمسة ملايين دولار ستمنح مقابل «الحصول على معلومات تؤدي إلى محاكمة المسؤولين عن كمين تونغو تونغو».

وستوضع ملصقات في أنحاء نيامي ومنطقة تيلابيري (غرب) حيث وقع الكمين، ويحمل أحد الملصقات صور 8 أعضاء من تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى، منها صورة زعيم التنظيم الراحل عدنان أبو وليد الصحراوي شطب عليها بالأحمر وكتب عليها «عدو قتل في الميدان».

وكانت باريس قد أعلنت في سبتمبر 2021 مقتل الصحراوي في أغسطس من العام نفسه، في ضربة للقوات الفرنسية في مالي.