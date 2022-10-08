خسرت « Binance» وهى أكبر بورصة لتداول العملات الرقمية فى العالم أكثر من نصف مليار دولار بعد اختراق شبكتها.
وقالت وكالة اسوشيتد برس إن الشركة أوقفت مؤقتًا المعاملات وتحويل الأموال بعد اكتشاف استغلال بين نوعين من البلوك تشاين، وهى طريقة للسرقة الرقمية تم استخدامها أخيرا فى اختراق رئيسى آخر واحد على الأقل.
وفى تغريدة للرئيس التنفيذى لبورصة العملات الرقمية قال: «تم احتواء القضية الآن. أموالك آمنة. نعتذر عن الإزعاج وسنقدم المزيد من التحديثات وفقًا لذلك».
وقالت Binance إنه تم الاستيلاء على عملات رقمية تتراوح قيمتها من 100 مليون دولار إلى 110 مليون دولار ومنذ ذلك الحين، أفادت CNBC أن شركة التشفير فقدت 570 مليون دولار.