خسرت «‏ Binance» وهى أكبر بورصة لتداول العملات الرقمية فى العالم أكثر من نصف ‏مليار دولار بعد اختراق شبكتها.‏

وقالت وكالة اسوشيتد برس إن الشركة أوقفت مؤقتًا المعاملات وتحويل الأموال بعد ‏اكتشاف استغلال بين نوعين من البلوك تشاين، وهى طريقة للسرقة الرقمية تم ‏استخدامها أخيرا فى اختراق رئيسى آخر واحد على الأقل.‏

وفى تغريدة للرئيس التنفيذى لبورصة العملات الرقمية قال: «تم احتواء القضية الآن. ‏أموالك آمنة. نعتذر عن الإزعاج وسنقدم المزيد من التحديثات وفقًا لذلك»‏.

وقالت ‏Binance‏ إنه تم الاستيلاء على عملات رقمية تتراوح قيمتها من 100 ‏مليون دولار إلى 110 مليون دولار ومنذ ذلك الحين، أفادت ‏CNBC‏ أن شركة التشفير ‏فقدت 570 مليون دولار.‏