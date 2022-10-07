كشفت دراسة بريطانية جديدة أن الأدوية المستخدمة لعلاج ضعف الانتصاب يمكنها أن تعزز شفاء بعض المصابين بأنواع معينة من مرض السرطان، بالإضافة إلى أنها تجعل العلاجات الكيمائية أكثر فعالية.ووجد باحثون في المملكة المتحدة أن الأدوية التي تثبّط إنزيم فسفودايستراز 5، والتي تشمل الفياغرا، يمكنها أن تحسّن مدى استجابة مرضى سرطان المريء للعلاج الكيميائي.ويأمل الباحثون بحسب «ارم نيوز» في أن تساعد هذه الأدوية أيضاً في علاج بعض أنواع السرطانات الأخرى، وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية.وتعمل هذه الأدوية على استهداف الخلايا الليفية المرتبطة بالسرطان، والتي توجد في المنطقة المحيطة بالسرطانات؛ بما في ذلك سرطان البروستاتا والرئة وكذلك سرطان المريء.وفي شكلها الطبيعي، تساعد الخلايا الليفية على تكوين النسيج الضام الصحي الذي يوفّر البنية الأساسية للأعضاء والأنسجة البشرية، ولكن ترسل الخلايا السرطانية إشارات كيميائية تفسد الخلايا الليفية وتغيّر طبيعتها.وتعمل أدوية مثبطات إنزيم فسفودايستراز 5 على إرخاء بنية الخلايا الليفية السرطانية، بحيث تصبح مرنة؛ وبالتالي توقف قدرة الورم على النمو.واختبر فريق جامعة ساوثهامبتون عقاقير مثبطات إنزيم فسفودايستراز 5 على الخلايا السرطانية في المختبر وعلى الفئران، واكتشفوا أن العلاج الكيميائي كان فعّالاً بنسبة 75% مقارنة بنسبة 20% المعتادة لمرضى سرطان المريء، ويأمل الباحثون في بدء التجارب البشرية قريباً.