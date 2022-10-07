لتتمكن من تغيير حياتك، تحتاج إلى ما هو أبعد من التفكير الإيجابي، عليك أن تكتشف المجال الملائم لك، من خلال استبدال المحيط والظروف اللذين تعيش وفقهما لتكتشف نفسك أكثر. ما تقدم هو ما نصح به تقرير نشرته «فوربس» حول الحلول التي تساعدك على تحقيق غاياتك وأهدافك، حيث تؤكد الكاتبة رونداي بايرن في كتابها «السر» أهمية التفكير الإيجابي في هذا الصدد، إذ تقول إنه سيعمل عمل السحر في ترتيب أوضاعك بشكل أفضل، ومساعدتك على تحديد قدراتك، ونقاط قوتك الداخلية واستغلالها. وتضيف: «إذا وضعتَ نصب عينيك أهدافاً جيدة فلا شك أنها ستتحقق».وذكر التقرير عدداً من الخطوات الصغيرة التي تعينك على تحسين نمط حياتك لتحقيق أهدافك، أهمها توقّفْ عن الانشغال، وركّزْ في نفسك، واخرجْ من دائرتك ومن منطقة الراحة، عليك أن تبحث عن غاية تضيف معنى وحماساً إلى حياتك.ركّزْ في نفسك ولا تنشغل بالآخرينغيّر بيئتك المحبطة (المكان والمحيط)جدّد الأصدقاء واختر الذين يقدّرون تميّزكحاول تنمية العادات المفيدة وغير السلبيةرتب خياراتك لتجعل أولها ما تستطيع تنفيذهثق بنفسك ولا تجعل أي شيء يعترض طريقك