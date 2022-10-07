قدّمت خبيرة التجميل الألمانية ريكاردا تسيل 5 نصائح مهمة عند تضفير الشعر، وقالت إنه يمكن للمرأة تضفير شعرها بسهولة ويسر والحصول على تسريحة ضفائر تدوم طويلاً إذا كان الشعر يتمتع بالتماسك والثبات، لكن لا يصح غسل الشعر قبل التضفير بفترة قصيرة؛ نظراً لأن الشعر الرطب لا يتمتع بتماسك جيد، وبالتالي يفتقر إلى الكثافة المطلوبة. وللسبب ذاته، ينبغي عدم استخدام بلسم أو ماسك.وبدلاً من ذلك، ينبغي تطبيق اسبراي حماية من الحرارة على خصلات الشعر الطويلة والأطراف بعد غسل الشعر، وقبل التضفير بقليل ينبغي وضع شامبو جاف على منبت الشعر، حيث يمنح الشامبو الجاف الشعر تماسكاً وثباتاً، وبالتالي يتمتع الشعر بالكثافة المرغوبة.وبعد تضفير الشعر، ينبغي استخدام اسبراي تثبيت كي تدوم تسريحة الضفائر لمدة طويلة.¶ غسل الشعر مبكراً وليس مباشرة قبل التضفير¶ وضع اسبراي حماية من الحرارة بعد الغسل¶ استخدام شامبو جاف على منبت الشعر¶ عدم إضافة بلسم أو ماسك¶ وضع اسبراي تثبيت بعد الانتهاء