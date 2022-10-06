كذب نشطاء في مواقع التواصل الخبر المتداول بشأن وفاة زوجة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ساجدة خير الله طلفاح، إذ ترددت خلال الأيام الماضية إشاعة وفاتها، ونشر مغردون تغريدات يزعمون من خلالها أن ساجدة خير الله طلفاح قد فارقت الحياة.

وحسب موقع «روسيا اليوم»، ذكر النشطاء أن الخبر المتداول غير صحيح، فيما أكد موقع «t4p» أنه وبعد التحقق من الحسابات الرسمية لعائلة صدام حسين، تبين عدم نقلهم لخبر مماثل بشأن وفاة ساجدة، مشيرا إلى أن حفيدة صدام حرير حسين كامل، نفت الخبر المتداول من خلال نشرها صورة لجدتها ساجدة عبر «ستوري» حسابها على «إنستغرام» معلقة عليها «السيدة ساجدة خيرالله بخير ولا صحة للأخبار المتداولة عنها».

جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي ينشر فيها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إشاعة وفاة ساجدة زوجة الرئيس العراقي الراحل.