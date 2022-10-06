توصلت دراسة حديثة إلى أن «الأوكسيتوسين» Oxytocin، المعروف بـ«هرمون الحب»، يمكن أن يعالج «القلب المكسور»، بحسب ما نقل تقرير لصحيفة ديلي ميل Daily Mail البريطانية، واكتشف الباحثون في «جامعة ولاية ميشيغان» أن «هرمون الحب» يبدو أيضاً أن لديه القدرة على إصلاح الخلايا في القلب المصاب.وبحسب «العربية»، ذكرت الدراسة أنه عندما يعاني شخص ما من نوبة قلبية، تموت عضلات القلب - التي تسمح له بالتقلص - بكميات كبيرة. وهي خلايا متخصصة للغاية ولا يمكنها تجديد نفسها، ووجد الباحثون أن «الأوكسيتوسين» يحفز الخلايا الجذعية في الطبقة الخارجية للقلب، والتي تهاجر إلى الطبقة الوسطى وتتحول إلى خلايا عضلة القلب. واختبر الباحثون هذا العلاج حتى الآن في خلايا بشرية وبعض أنواع الأسماك فقط في المختبر. ولكن من المأمول أن يستخدم «هرمون الحب» في يوم من الأيام لتطوير علاج تلف القلب.