حُكم على مدرب سابق في المنتخب البرازيلي للجمباز بالسجن لأكثر من قرن، بتهمة اغتصاب أربع لاعبات، من بينهن قاصر واحدة على الأقل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية (الثلاثاء). وحكمت محكمة في مدينة ساو برناردو دو كامبو بالقرب من ساو باولو، على فرناندو دي كارفاليو لوبيش بالسجن 109 سنوات و8 أشهر (الإثنين)، وفقًا لموقع غلوبو إسبورتي الذي تمكن من الاطلاع على المحضر الذي تحميه السرية القضائية.

وأدين المدرب بالاعتداء على أربع رياضيات، بينهن قاصر كانت تبلغ من العمر 13 عامًا في ذلك الوقت، وفقًا لغلوبو إسبورتي الذي لم يحدد أعمار الرياضيات الأخريات.

لا يزال بإمكان كارفاليو لوبيش استئناف القرار بعد أن تمسّك ببراءته، علمًا أنه لن يدخل السجن حتى نهاية أي استئناف محتمل.

وتولى المدرب السابق الإشراف على لاعبات الجمباز اليافعات لمدة 20 عامًا، قبل استبعاده من طاقم المنتخب الوطني في 2016، قبل شهر من أولمبياد ريو، بعد شكوى من والدي لاعبة شابة.

وتم حظره من ممارسة أي نشاط متعلق بالجمباز لمدى الحياة في أبريل 2019. ويواجه اتهامات أخرى؛ فقبل أربع سنوات، ادعى نحو 40 رياضيًا لقناة «غلوبو» أنهم تعرضوا لاعتداءات نفسية وجسدية وجنسية. وشارك بعضهم في الإجراءات القانونية كشهود على الأحداث التي زُعم أنها وقعت بين 1999 و2016.