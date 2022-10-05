تقرر إلغاء حفل غناء الفنان المصري محمد رمضان، المزمع إقامته بمحافظة الإسكندرية بعد غد (الجمعة) لدواع أمنية.

وأكد مصدر من الشركة المنظمة للحفل، أن قرار إلغاء الحفل جاء بشكل نهائي، نتيجة حملات الانتقادات التي تعرض لها محمد رمضان من قبل سكان مدينة الإسكندرية، الذين يرفضون إقامة أي حفله له.

وعلق رمضان علي القرار بنشر فيديو له عندما كان في الإسكندرية مع الجمهور وكتب على الفيديو: «عندك سلطة تلغي حفلتي.. بس معندكش ع الأرض محبتي.. ولا عندك عزوة بجد.. دي ليلة بـ١٠٠٠ حفلة اللهم ديمها نعمة»

وفي وقت سابق أعلنت نقابة الفنانين السوريين رفضها إحياء حفل للفنان محمد رمضان في العاصمة دمشق، وأصدرت بيانًا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجاء كالتالي: نقابة الفنانين تقرر عدم الموافقة على إقامة الحفل، وما تقوم به بعض مواقع التواصل من نشر أخبار ملفقة خلاف ذلك لا يخرج عن سياستهم الإعلامية في التضليل والابتعاد عن المهنية.