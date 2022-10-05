قررت وزارة التربية والتعليم في مصر، إيقاف مدرس لغة عربية بالمرحلة الابتدائية بمحافظة الدقهلية عن العمل لمدة 3 أشهر، وإحالته إلى التحقيق الفوري، لتعديه على إحدى التلميذات بالضرب المبرح على رأسها، ما أصابها بحالة نزيف، كما تقرر استبعاد مدير المدرسة وإحالته للتحقيق وإلحاقة بديوان عام الإدارة التعليمية لحين الانتهاء من التحقيق، لتقاعسه في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وعدم إبلاغ الجهات المسؤولة.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية، تلقت بلاغاً من مستشفى بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بوصول طفلة تدعى «بسملة» (10 سنوات)، بالصف الرابع الابتدائي، مصابة بحالة نزيف حاد بالرأس، أصابتها بغيبوبة، وبعمل التحريات تبين أن وراء الواقعة مدرس يدعى «سمير.ع.ب» (50 عاماً) «معلم لغة عربية»، وبتقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، معللاً أنه أثناء قيامه بإلقاء شرح مادة اللغة العربية بالفصل، طلب من التلميذة كتابة بعض كلمات الإملاء على السبورة إلا أنها أخطأت، وتابع «دون قصد قمت بضربها على رأسها بعصا». وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

من جانبه، أعلن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية الدكتور وائل عبدالعزيز، صرف مبلغ 20 ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرة التلميذة، ومساعده شهرية من مؤسسة التكافل، وتلبية احتياجات الأسرة كافة، نظراً لظروفهم الاجتماعية.