قررت ولاية هندية حظر استعمال كلمة (Hello) التي تعني: «مرحباً» بالإنجليزية، وأطلقت ولاية ماهاراشترا، حسبما أفاد موقع «البيان» نقلاً عن «businesstoday»، الذي قال إن حملة في الهند تناشد فيها المواطنين حظر استخدام الكلمة لأنها لا تحمل معنى قوياً ولا تؤجج المشاعر، وطالبت الجميع باستعمال «فاندي ماتارام» بدلاً منها، مُلزمةً الموظفين والضباط الترحيب بها أثناء المكالمات الهاتفية الرسمية أو الشخصية.وتعني الكلمة البديلة باللغة الهندية: «أنا أنحني لك، يا وطن»، وهي مستمدة من التقاليد الهندية العريقة. وسمح وزير ولاية ماهاراشترا، سودهير مونغانتيوار، باستخدام أي كلمة معادلة تعكس القومية الهندية.