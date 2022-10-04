فيما انطلقت فعاليات الدورة العشرين لمنتدى الإعلام العربي في دبي، اليوم، بحضور رئيس مجلس دبي للإعلام الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مُنحت جائزة «شخصية العام الإعلامية» إلى رئيس تحرير صحيفة الجزيرة رئيس هيئة الصحافيين السعوديين رئيس اتحاد الصحافة الخليجية خالد بن حمد المالك. ويأتي منح الجائزة للمالك تقديراً لمسيرة مهنية طويلة امتدت على مدار نحو 5 عقود أمضاها في خدمة الصحافة العربية، وإثراء المشهد الإعلامي العربي، ولما قدمه من إسهامات جليلة في دعم مسيرة الصحافة السعودية. وقد صدر للمالك أكثر من 17 مؤلفاً، أغلبها في مجال الصحافة والإعلام.

وقد هنّأ رئيس مجلس دبي للإعلام الفائزين بجوائز الإعلام العربي وضمن محاورها الثلاثة وما تشمله من فئات تغطي مختلف القطاعات الإعلامية الصحافية والمرئية والرقمية، متمنياً لهم دوام التوفيق في رسالتهم النبيلة ودورهم في إثراء المشهد الإعلامي العربي.

ودعا أحمد آل مكتوم الفائزين إلى مواصلة مسيرة الإبداع وتقديم منتج إعلامي على مستوى رفيع من التميز يعود بالنفع على المجتمع ويخدم مصالحه، مؤكداً الهدف الأسمى للجائزة نحو تعزيز دور الإعلام في تمكين الإنسان العربي من تحقيق الريادة في ركب التطور العالمي.

وحصلت صحيفة «اندبندنت عربية» السعودية على جائزة الإعلام الرقمي في فئة «أفضل منصة إخبارية» وتسلم الجائزة رئيس تحريرها الزميل عضوان الأحمري. وقد تم منح جوائز الإعلام العربي لـ14 فائزاً ضمن مختلف فئات الجائزة، تقديراً لأعمال استحقت التكريم قدمها عدد من الإعلاميين والمؤسسات الصحافية، والمنصات الرقمية والمؤسسات الإعلامية والإخبارية الكبرى على مستوى العالم العربي، الذين وجدت أعمالهم طريقها إلى منصة التكريم من بين آلاف الأعمال التي غطت مختلف فنون ومجالات العمل الصحافي والإعلامي.