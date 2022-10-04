أبلغ مطار هيثرو لندن شركات الطيران أنه سوف يلغي السقف الذي وضعه لأعداد المسافرين في صالات سفره في وقت لاحق من الشهر الحالي، وهو ما ينهي إجراءات استثنائية وضعها قطاع الطيران هذا الصيف، للتعامل مع الزيادة الهائلة في حركة السفر ونقص العاملين.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء، نقلاً عن مصادر تم اطلاعها على القرار، أن السقف الذي يحدد العدد اليومي للمسافرين المغادرين من صالات المطار بـ100 ألف يومياً، لن يستمر بعد 29 من أكتوبر الحالي، عندما ينتهي موسم الطيران الرسمي.

وكان المطار - وهو الأكبر في أوروبا - قام بتمديد القيود التي كان من المقرر أن تنتهي في 11 سبتمبر الماضي.

وسبق أن أعلن المطار أن السقف سيظل قائماً لحين توفير عدد كاف من الموظفين والموارد، لمنع اصطفاف طوابير طويلة وحالات التأجيل المستمرة للرحلات التي شهدها السفر في أغلب فترات هذا العام.

ويعد مطار هيثرو واحداً من عدد قليل من المطارات التي وضعت قيوداً على قدراتها الاستيعابية، للمساعدة في التعامل مع النقص الحاد في أعداد الموظفين الذي عانى منه تقريباً كل مجال في القطاع.