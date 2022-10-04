كشفت دار سك العملة الملكية البريطانية أخيراً النقاب عن أول عملات معدنية جديدة تحمل صورة الملك تشارلز الثالث. ومن المقرر البدء بتداولها قبل أعياد الميلاد.وستطرح العملة التي تحمل صورة الملك تشارلز الثالث في ديسمبر القادم على العملات من فئة 5 جنيهات إسترلينية و50 بنساً، حسبما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.وحملت العملة من الظهر شكلاً زخرفياً تخليداً للملكة إليزابيث وصورتين لها؛ إحداهما في شبابها والأخرى في كهولتها.وتشير تقديرات دار سك العملة الملكية إلى وجود نحو 27 مليار عملة نقدية تحمل صورة الملكة.