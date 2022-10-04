لا تعتقد أن رمز الطوارئ (SOS) الذي تشاهده على هاتفك المحمول عند فتحه أو في إعداداته أمر حديث يرتبط بالتقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إذ تصادف هذه الأيام من أكتوبر مرور 118 عاماً على اعتماد إشارة (SOS) التي أصبحت في 1906 رمزاً عالمياً عند طلب الاستغاثة مع اختلاف الوسائل وتعدد الأوساط وتعاقب الأجيال، وباتت إشارة استغاثة في المواقف الكارثية، حتى أصبحت من أكثر الوسائل المتعارف عليها في العالم لطلب المساعدة، وتم اعتماد نداء الإستغاثة الـ(SOS) في لوائح الراديو لأول مرة في التاريخ، من قبل الحكومة الألمانية؛ حيث بدأت العمل به في الأول من شهر أبريل من العام 1905 عقب اعتماده بشكل رسمي عالمياً في هذا التاريخ، من خلال الاتفاقية الثانية؛ مما كان يُسمى «راديوتيليغرافيك Radiotelegraphic» الدولية، والتي تم توقيعها خلال العام 1906؛ لتكون إشارة (SOS) رمزاً عالمياً عند طلب الاستغاثة، إلا أنه لم يتم العمل به وتطبيقه إلا في الأول من شهر يوليو من العام 1908، أي بعد قرابة العامين من اعتماده رسمياً.ماذا تعني «SOS»؟هي اختصار لثلاث كلمات مُنقذة «Save Our Selves» أو «Save Our Souls»، وتعني باللغة العربية «أنقذوا أرواحنا». وكانت هذه الكلمات الثلاث تُرسل عن طريق «شيفرة مورس» من السفن لطلب الاستغاثة والنجدة، ومن ثم اتفق على اختصارها لما هي عليه الآن؛ فأصبحوا يرسلون الحروف الثلاثة الأولى من كل كلمة، بدلاً من الكلمات الثلاث كلها، وذلك اختصاراً للجهد والطاقة، وطلباً لسرعة الاستجابة.مع تقدم التقنية سهل الهاتف المحمول للكثير من الأشخاص طلب النجدة أثناء الحالات الطارئة كحدوث حريق في المنزل، أو سرقة وغيرها من الحالات المفاجئة التي قد يتعرض لها أي منا، بحيث يتم تدارك الأمر بأقل الخسائر الممكنة، وبأسرع وقت!وأخيراً طرحت شركة أبل ميزة جديدة في هاتف «آيفون 14» قد تنقذ الحياة يوماً ما، حتى لو كنت لا تملك إشارة هاتف منتظمة أو تغطيةوتسمى هذه الخاصية «Emergency SOS» وتعمل عبر القمر الصناعي، وفق صحيفة «ذي صن» البريطانية.وأشارت أبل إلى أن الطوارئ (SOS) عبر القمر الصناعي يمكن أن تساعد المستخدمين على الاتصال بخدمات الطوارئ في ظل ظروف استثنائية عندما لا تتوفر وسائل أخرى للوصول إلى خدمات الطوارئ.وقدمت «أبل» عدداً من النصائح حول استخدام هذه الميزة في حال كان الشخص في مكان لا توجد فيه تغطية.كيف تستغيث بـOSO عندما لا توجد شبكة؟:* امسك هاتفك بشكل طبيعي (لا ترفع ذراعك)* لا تضعه في الجيب أو حقيبة الظهر* تواجد في الخارج مع رؤية واضحة للسماء والأفق.* إذا احتجت إلى الانعطاف سيوجهك آيفون* عليك اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة* سيتصل هاتفك تلقائياً بالرقم المحلي للطوارئ* يرسل الجهاز الخاص بك موقعك الحالي* يزود الجهات الأمنية بتحديثات موقعك