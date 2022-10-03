أعلنت الإدارة العامة للمرور في جمهورية مصر العربية أنه سيتم غلق محور 26 يوليو في اتجاه القادمين من أكتوبر وحتى ميدان لبنان لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم (الاثنين) وحتى الأربعاء القادم، وذلك لإجراء تحويلات مرورية لاستكمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة للمحور.

وقالت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك» إن هذا الإجراء يأتي استكمالا لما تقوم به بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور تزامنا مع استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة محور 6 يوليو.

وأضافت أنه سيتم تنفيذ أعمال رفع الكمر الخرساني لكوبري تقاطع طريق أبراج الكهرباء مع محور 26 يوليو «بنفس موقع نفق الأمن المركزي الذي تم هدمه» وذلك أعلى الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر باتجاه ميدان لبنان (بإجمالي 12 كمرة)، الأمر الذي يستلزم غلقا عرضيا لمحور 26 يوليو للقادم من مدينة 6 أكتوبر في اتجاه ميدان لبنان وتحويل الحركة المرورية إلى منزل محور 26 يوليو المؤدي إلى طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي في اتجاه محطة الرسوم.

ونبهت قائدي المركبات القادمين من مدينة 6 أكتوبر ويرغبون بالوصول إلى ميدان لبنان باستخدام الطريق الدائري (القوس الغربي) ومنه إلى منزل الدائري المؤدي إلى محور 26 يوليو باتجاه ميدان لبنان أو استخدام محور أحمد عرابي، وذلك على أن تكون أعمال رفع الكمر الخرساني على النحو التالي:

• رفع 6 كمرة خرسانية اعتباراً من الساعة 12:5 صباح يوم الجمعة الموافق 2022/9/30 وحتى الساعة 12 ظهراً من اليوم ذاته.

• رفع 6 كمرة خرسانية اعتباراً من الساعة 12:5 صباح يوم الجمعة الموافق 2022/10/7 وحتى الساعة 12 ظهراً من اليوم ذاته.

• الأيام من الاثنين الموافق 2022/10/3 إلى الأربعاء الموافق 2022/10/5 لتنفيذ أعمال الغلق العرض لمحور 26 يوليو بذات التحويلات الموضحة من الساعة 12 منتصف الليل حتى الساعة 5 صباحاً.

وأفادت الإدارة العامة للمرور أنها ستعمد إلى تعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة مرتادي الطرق.