تصدرت السعودية قائمة الدول العربية الأكثر جذبا للسياح بمعدل 18 مليون زائر منذ بداية عام 2022 حتى الآن، وذلك وفقا للإحصاء الذي نشرته منظمة السياحة العالمية.

وتعد السياحة أحد أهم ركائز رؤية السعودية 2030، حيث تسير بخطوات نحو المستقبل، مستنيرة بإستراتيجية ورؤية المملكة 2030، ومشاريعها ومبادراتها التي تعمل بلا توقف، إذ أعلنت السعودية وجهات سياحية ذات تنوع جغرافي وتاريخي، مستهدفة رفع عدد الزيارات السنوية السياحية للمملكة إلى 100 مليون زائر بحلول عام 2030.

وجاء ترتيب الدول العربية وفقا للقائمة التي أصدرتها منظمة السياحة العالمية كالتالي:

السعودية 18 مليون سائح

الإمارات 14.8 مليون سائح

المغرب 11 مليون سائح

سورية 8.5 مليون سائح

تونس 5.7 مليون سائح

مصر 5.2 مليون سائح

البحرين 4.3 مليون سائح

الأردن 3.5 مليون سائح

قطر 2.9 مليون سائح

عمان 2.3 مليون سائح

الجزائر مليونا سائح

لبنان 1.6 مليون سائح

العراق 1.5 مليون سائح

اليمن مليون سائح

السودان 800 ألف سائح

فلسطين 400 ألف سائح

الكويت 203 آلاف سائح