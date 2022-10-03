عبر مسيرة ممتلئة بالإنجازات والقدرة الباهرة على تنفيذ المسؤوليات والتنقل بحرفية ومهارة من فضاء علم الحاسوب إلى أفق الأمن السيبراني مرحلة بقلعة التعليم العالية في محطة من هذه المحطات التي لا يتسع المجال لذكرها أو حصرها كان الدكتور خالد السبتي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، رجل المهمات التقنية المتخصصة وصاحب الحلول العلمية المتقنة.ويكفيه شهادة على ذلك ثقة القيادة به، وهذه الثقة لم تبدأ من المسؤوليات الكبرى بل منذ أن كان طالباً جامعياً ومبتعثاً وهو ينال أوسمة التقدير وتمنح له براءات الاختراع.هذه المسيرة الحافلة بالإنجازات والشهادات تبرز لنا لماذا برع الدكتور السبتي فيما أوكل إليه، فهو لم يكتف بما حصل عليه من معارف ولم يحصر نفسه في دائرة واحدة، ولم يتوقف عن التعلم والتجاوز لذلك كان القوي الأمين في كل مسؤولية توكل إليه.ولأن تدريب المهنيين في بلادنا بمجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات هو من صميم رسالة أكاديمية كاوست، يعقد فريق الأكاديمية ورشة عمل حول «أساسيات الذكاء الاصطناعي» في هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية (ETEC) - بدأت أمس (الأحد) وتنتهي دورتها غداً (الثلاثاء) - وتهدف لتقديم لمحة عامة عن الدورات التي تقدمها أكاديمية كاوست لموظفي الهيئة. وستنشئ الأكاديمية كخطوة لاحقة، وبالاتفاق مع هيئة تقييم التعليم والتدريب، دورات مخصصة في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات خاصة بالهيئة. وسيتم تدريب المشاركين في هذه الدورات على كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لحل المشكلات العملية في هيئة تقويم التعليم والتدريب وستكون جزءاً من مشاريعهم الأساسية للفصول الدراسية.ومن هنا وحين يلتقي طموح «كاوست» الكبير مع مظلة تقويم التعليم في بلدنا، فإننا نتوقع منتجاً يليق بطموح رؤيتنا للمستقبل ورهاننا على خيار المعرفة والتقنية في تجلياتها الحديثة والمتقدمة والمستقبلية.