ينصح خبراء التغذية بعدم إغفال تناول الفواكه الجافة؛ لأنها غنية بالعناصر الغذائية، ويمكن الاستمتاع بها كما هي أو بعد نقعها للحصول على المزيد من الفوائد الصحية، ووفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا، فإن اللوز من أفضل الفواكه الجافة في العالم؛ لأنه غني بفيتامين (هـ) ومضاد للأكسدة، إضافة إلى حفاظه على صحة البشرة، ويمكن أن يساعد اللوز أيضاً في الحفاظ على صحة القلب. وينصح بتناول اللوز بعد نقعه طوال الليل أو لمدة 6 - 8 في ماء نظيف، وفيما يلي أهم الفواكه المجففة التي تعطي المزيد من الفوائد الغذائية بعد نقعها بحسب AU24:اللوزالجوزالزبيبالتينالتمر