احتفل الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، أمس (السبت)، ببلوغه عامه الـ 98 في بلدة بلينز الصغيرة في جورجيا، حيث ولد هو وزوجته السيدة الأولى السابقة روزالين كارتر (95 عاماً). وتزامن احتفال كارتر بذكرى مولده مع بلوغ «مركز كارتر» سنته الـ 40 في ترويج السلام، والديموقراطية، وحل النزاعات، ومراقبة الانتخابات، وتعزيز الصحة العمومية في البلدان النامية. وشفي كارتر من السرطان في عام 2015. كما نجا من السقوط في منزله في 2019. وقال حفيده جايسون كارتر (47 عاماً)، الذي يرأس مركز كارتر، إن جده لا يزال مغرماً برياضة كرة القدم الأمريكية، ويتابع مبارياتها بحماسة على شاشة التلفزيون، خصوصاً فريق أطلانطا برايفز.يذكر أن كارتر انتخب رئيساً للولايات المتحدة في عام 1976، بعدما هزم منافسه الرئيس جيرالد فورد، وفي 1980 خسر كارتر معركة إعادة انتخابه لمصلحة الرئيس الجمهوري رونالد ريغان.