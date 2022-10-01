قالت دراسة أسترالية إن شرب فنجانين أو 3 من مختلف أنواع القهوة بما في ذلك سريعة التحضير ودون الكافيين يطيل العمر ويخفض مخاطر أمراض القلب، ويجب اعتباره جزءاً من أسلوب الحياة الصحي.

ونُشرت الدراسة في المجلة الأوروبية لأمراض القلب، بعد دراسة أصناف القهوة المطحونة الفورية والخالية من الكافيين إلى جانب أنواع أخرى مثل الكابتشينو والمفلترة.

وفحص فريق البحث من معهد بيكر لأبحاث القلب والسكري في ملبورن، ارتباط القهوة باضطراب ضربات القلب، والسكتة، وفشل القلب، ومعدل طول العمر.

وارتبطت جميع أنواع القهوة بانخفاض معدل الوفيات، وكان الحد الأكبر لانخفاض المخاطر، بتناول ما بين كوبين و3 أكواب في اليوم، مقارنةً مع الامتناع عن شرب القهوة.

وارتباط هذا التناول المعتدل باحتمال الوفاة بـ 14%، و27%، و11% من المستحضرات منزوعة الكافيين، والمطحونة، والفورية، على التوالي.

ووجدت الدراسة أن هذه النسب تتناقص مع شرب 4 أو 5 أكواب من القهوة يومياً، وتوصلت النتائج إلى أن المعدل المعتدل سلوك صحي للقلب.