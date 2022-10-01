أقدم لص بريطاني على تصرُّف مثير للدهشة، إذ اعترف بارتكاب جريمة سرقة كبرى في برنامج إخباري.

وكان الرجل، ويدعى دان سوندرز، قد نهب مليون جنيه إسترليني من ماكينة صراف آلي، بعدما اكتشف خللاً تقنياً فيها، وفقا لصحيفة «thesun».

وحاول سوندرز في البداية نقل 200 جنيه إسترليني، ولكن الجهاز أظهر رسالة: «تم إلغاء المعاملة»، إلا أنه لم ييأس وحاول سحب الأموال، وبالفعل حصل عليها.

وفي وقت لاحق، مرَّ الرجل بالماكينة نفسها، لينتهي الأمر بحصوله على 1300 دولار نقداً.

وطوال الوقت، كانت ماكينة الصراف الآلي تعطي رسالة: «تم إلغاء المعاملة»، ومع ذلك فإن الأموال كانت تخرج دون خصم من حسابه المصرفي.

وسمح نظام فصل أجهزة الصراف الآلي عن شبكة البنك، الذي يجري تطبيقه في بريطانيا بين الساعة 1 و3 صباحاً، لدان بالحصول على أموال غير محدودة عن طريق التحويل بين حسابيه، فاستمر في فعلته خلال الأيام التالية.

وبدأ اللص في إنفاق هذه الأموال على تناول الطعام والمشروبات في أفضل المطاعم وإقامة الحفلات الصاخبة في نهاية كل أسبوع.

وأنفق نحو 1.6 مليون، واشترى طائرة خاصة تسع 20 مقعداً بقيمة 50 ألفاً.