استعرضت مجلة فوربس بحثاً أجرته جامعة فلوريدا عن ضبط النفس، وتوصل الباحثون إلى بعض هذه الأسرار التي ستساعدك في القضاء على تجارب الفشل الصغيرة، وتضمن تعزيز إرادتك بما يكفي للمضي قُدمًا في الاتجاه الصحيح نحو تعلُّم ضبط النفس والتحكم في الذات.فبينما معظم الناس ينظرون إلى ضبط الذات على أنه أمر عابر؛ إلا أن ما توصل إليه مارتن سيليغمان وزملاؤه في جامعة بنسلفانيا، عندما قاموا بدراسة شملت مليوني شخص، ينافي ذاك تماماً، حيث طُلب من المشاركين تصنيف نقاط القوة لديهم ضمن 24 مهارة، ودائمًا ما كان ينتهي الأمر بمهارة ضبط النفس في أسفل القائمة؛ على الرغم من أنها عنصر أساسي فيما يُعرف بالذكاء العاطفي.ونصح البحث بضبط النفس والسيطرة على الانفعالات من خلال عدة أمور؛ حيث يقوم التأمل بتدريب دماغك على أن يصبح آلة لضبط النفس، كما أنه يحسّن من مستوى ذكائك العاطفي، ويشمل بعض الأساليب البسيطة مثل «الوعي التام» الذي يعني قضاء خمس دقائق يوميًا على الأقل للتركيز على التنفس والحواس وقدرة الدماغ على التحكم في المشاعر والانفعالات وردود الأفعال، وتجنب القرارات المتهورة.يساعد أداء التمارين الرياضية، حتى إن كان لفترة قصيرة تمتد لعشر دقائق فقط، على إفراز الناقل العصبي (GABA)، الذي يُضفي على الدماغ شعورًا بالراحة، ويجعلك قادرًا على ضبط النفس بطريقة أسهل.وعندما تكون مرهقًا، تتضاءل نسبة امتصاص خلايا الدماغ للغلوكوز، وبالتالي فإن قدرة دماغك على السيطرة على النفس والتحكم بالغضب تكاد تكون معدومة.والأسوأ من ذلك أن عدم الحصول على قسط كافٍ من الراحة، سيزيد حاجتك إلى تناول الوجبات الخفيفة الغنية بالسكر حتى تعوّض مستويات الغلوكوز المنخفضة في دمك.التأملالنومالأكلالتمارين الرياضيةالسيطرة على رغباتكمسامحة النفسالثقة والوعي بالذات