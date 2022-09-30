حذرت البروفيسورة بيترا تورمان من أن بعض الأغذية قد تؤثر سلباً على مفعول بعض الأدوية؛ مثل تناول الجريب فروت على حاصرات قنوات الكالسيوم، لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وعقار الربو «الثيوفيلين».وأوضحت مديرة معهد «فيليب كليه لعلم الأدوية السريرية» في مستشفى جامعة هيليوس في فوبرتال، أن المواد المرة في الجريب فروت مثلاً، يمكن أن تُضعف تأثير الإنزيمات، وتفكك المواد الفعالة في الكبد، ما يؤدي إلى زيادة مفعول المواد الفعالة في الجسم، ومن ثم تصبح الجرعة زائدة عن الحد.كما أن منتجات الألبان تتعارض مع المواد الفعالة من مجموعة التتراسيكلين، حيث قد يمنع الكالسيوم في منتجات الألبان امتصاص الجسم للمواد الفعالة.¶ العرقسوس (يؤثر على أدوية الضغط)¶ الألبان (تمنع امتصاص المواد الفعالة)¶ مشروبات الكافيين (تسرّع ضربات القلب)¶ الجريب فروت¶ المشروبات الغازية