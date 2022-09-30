أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية BBC توقف بثها الإذاعي باللغات العربية والفارسية والصينية، بالإضافة إلى وقف بعض البرامج التلفزيونية في أفريقيا وآسيا، في إطار خطط أعلنتها خدمة (بي بي سي) العالمية لتسريع عروضها الرقمية (الديجتال).

وأوضحت (BBC) أن الخطط الجديدة تهدف إلى زيادة التأثير على الجماهير في جميع أنحاء العالم، وتدعم إستراتيجيتها، التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا العام، من أجل «إنشاء منظمة حديثة، بقيادة رقمية ومبسطة تحقق أكبر قيمة من رسوم الترخيص وتقدم الأفضل لجمهورها».

وذكر بيان صحفي أن الخطة لهيئة الإذاعة البريطانية ستؤدي إلى إلغاء 382 وظيفة في خدمتها الدولية، وأن الهدف من الإجراءات التي تم الإعلان عنها يوم الخميس هو تحقيق وفورات قدرها 28.5 مليون جنيه إسترليني (حوالى 31 مليون يورو) سنويًا، وهذا المشروع جزء من خطة التسريع الرقمي التي تم الإعلان عنها في مايو، مما أدى إلى إلغاء 1000 وظيفة (من بين 22000).

تجدر الإشارة إلى أن BBC تعد الإذاعة الأقدم في العالم.