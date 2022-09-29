كما كان متوقعاً، سقط الـ«تيك توكر» المصري المسمى بإبراهيم مالك، في قبضة الأجهزة الأمنية المصرية التي ألقت القبض عليه بعدما تقدم ببلاغ ضده محامون لاتهامه بنشر الفسق والفجور، إذ لم يشتهر بالظهور مع فتيات في البث المباشر فقط بل قام بالسخرية من «الفلاحات» والترويج لأفكار ترتبط بالتفرقة والطبقية والازدراء. وأوضح محامٍ مصري أنه ذكر في بلاغه أن المتهم يبث فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك، خادشة للحياء العام.

ويشتهر إبراهيم مالك بالظهور المتكرر مع فتيات وسيدات من مختلف الدول العربية وواجه انتقادات واسعة من المستخدمين لأسلوبه الغريب والكذب المستمر، والذي برره عند التحقيق بأنه ادعى ذلك بهدف نشر الفيديوهات وزيادة أعداد المتابعين وتحقيق مكاسب مادية.

وكشفت المصادر أن «إبراهيم» كان يسكن قرية الطيرية بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة خلال الفترة الأخيرة، بينما ادعى ضمن عدة مقاطع فيديو من قبل إقامته في دولة اليونان.