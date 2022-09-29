النشاط البدني والحركةجودة النومتقوية القلب والعضلاتيمكن أن يكون العيش حياة طويلة وصحية ومنتجة أمراً مثيراً للغاية. ولكن من أجل العيش حتى 100 وما بعده بمشيئة الله، فإن هناك أكثر من مجرد بضع عادات يجب أن تبدأ بها وتلتزم بها. وتنصح خبيرة اللياقة البدنية كامي بليز، التي اكتسبت شهرة واسعة في الولايات المتحدة، بضرورة اتباع بعض عادات اللياقة البدنية الأساسية للعيش حتى 100 وما بعده، بحسب ما نشرته العربية عن موقع Eat This Not That.تجنب التوتر