كشفت مصادر طب عن فايروس شبيه بفايروس «كورونا» موجود في الخفافيش الروسية يمكنه أن يصيب البشر، لكنه بالرغم من أنه ينتمي لنفس عائلة فايروس «كورونا» فإنه مقاوم تماماً للقاحات الموجودة ضد الفايروس، حسب ما أكد موقع «ساينس أليرت» Science Alert.ووفقاً للموقع، فإن فايروس الجهاز التنفسي الجديد الذي تم اكتشافه بين الخفافيش والمعروف باسم «خوستا 2» (Khosta 2)، مغطى ببروتينات «سبايك»، ويمكنه أن يصيب الخلايا البشرية تماما مثل سارس-كوف-2.وبحسب الموقع، فإن الأمر الأكثر إشكالية هو مقاومة الفايروس الواضحة للأجسام المضادة وحيدة النسيلة والمصل المحرض في متلقي لقاح كوفيد-19، موضحاً أنه لا يمكن مقاومة هذا الفايروس الجديد بالأدوية واللقاحات الحالية، وحتى الأجسام المضادة التي تم تطويرها من متغير «أوميكرون» لم تكن فعّالة ضد فايروس الخفافيش الجديد.ورغم أن كلا الفايروسين ينتمي إلى نفس مجموعة الفايروسات التاجية التنفسية الحادة، والمعروفة باسم فايروسات «الساربيك»، فإن الباحثين أكدوا أن النتائج التي توصلوا إليها «تسلط الضوء على الحاجة الملحة لمواصلة تطوير لقاحات جديدة، وذات حماية أوسع لفايروس الساربيك»، حسب «العربية». وأوضح عالم الفايروسات في جامعة «ولاية واشنطن» مايكل ليتكو أنه «من الناحية الجينية، بدت هذه الفايروسات الروسية الغريبة مثل بعض الفايروسات الأخرى التي تم اكتشافها في أماكن أخرى حول العالم، ولكن نظراً لأنها لا تشبه سارس-كوف-2، لم يعتقد أحد أنها كانت في الحقيقة شيئا يثير حماسة شديدة».ولم يتضح بعد ما إذا كان الفايروس الذي يصيب هذه الخفافيش يمكن أن ينتقل إلى البشر، لكن النتائج الأولية في المختبر تشير إلى أنه ممكن بالتأكيد، بحسب الموقع.