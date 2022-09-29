استعملت سيدة أمريكية فكرة غريبة بإرسال سيرتها الذاتية مطبوعة على قالب حلوى إلى شركة بُغية الحصول على وظيفة، وأرادت أن تتقدم على الآخرين في المنافسة على وظيفة بعدما علمت أن الشركة المعنية فتحت باب التوظيف، بحسب موقع «نيويورك بوست». وكتبت كارلي بافليناك بلاكبيرن، من كارولاينا الشمالية على حسابها بموقع «لينكد إن»، أنها تقدمت للمنافسة على وظيفة لدى شركة «نايكي» الأمريكية العملاقة، وأرسلت سيرتها الذاتية على ظهر قالب حلوى». ويبدو أن هذه الفكرة قد أثمرت، إذ قالت كارلي إن مقابلات قريبة حددت لها مع ممثلي الشركة.