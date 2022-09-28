شهدت منطقة حلوان «بجنوب العاصمة المصرية القاهرة» حادثة مؤسفة، ضحيتها شاب فى العقد الثالث من عمره ويعمل صيدليا، حيث أقبل على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الخامس بأحد العقارات، بسبب اتهام زوجته له بسرقة مبلغ مالي.

وكشفت التحريات الأولية، التي أجرتها الأجهزة الأمنية المصرية، أن المجني عليه يدعى ولاء زايد، وأنه كان يعمل خارج البلاد، وعاد منذ أسبوعين تقريبا إلى القاهرة، وأوضحت التحريات أن المجني عليه كان بينه وبين زوجته خلافات أسرية، بسبب علمها بزواجه من أخرى أثناء سفره، وعلى إثرها تركت المنزل وذهبت إلى بيت والدها وروت لهم القصة.

وعلى الفور ذهب الأب وشقيقها إلى مسكن المجني عليه الصيدلي ولاء زايد بحلوان وأجبروه على تطليق زوجته الثانية، فقام بالاتصال عليها وأخبرها بالطلاق لإرضاء أهل زوجته الأولى.

وتابعت التحريات الأولية أن زوجة المجني عليه الأولى اتهمته بسرقة مبلغ 25 ألف جنيه من أموالها الخاصة، فألقى بنفسه من الطابق الخامس بعقار في حلوان، ليسقط على الأرض جثة هامدة، وتم نقله إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا بسقوط شخص من الطابق الخامس بأحد العقارات بمنطقة حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على جهات التحقيق.