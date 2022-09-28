أيدت محكمة التمييز الأردنية حكماً لمحكمة الجنايات الكبرى، يقضي بالحكم على فتاة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات، بعد أن قتلت جدتها، وأصابت والديها وشقيقها وشقيقتيها بالتسمم، إثر وضعها «مبيد الصراصير» لأسرتها في الطعام أثناء إعداده.ووفق اعتراف المتهمة، فإنها أقدمت عام 2004 على وضع المادة السامة (مبيد الصراصير) في حلة الطبخ، أثناء قيام والدتها بإعداد الطعام لغايات إيذاء شقيقها وليس قتله لخلافها معه ما أدى إلى وفاة جدتها وإصابة والديها وشقيقها وشقيقتيها بالتسمم.