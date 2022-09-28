تحول عرض غوتشي إلى حدث استثنائي شهدته فعاليات أسبوع ميلانو للموضة. فقد استبدل المدير الإبداعي للدار أليساندرو ميشيل العارضات والعارضين التقليديين بأكثر من 60 زوجاً من التوائم لتقديم مجموعة الدار من الأزياء الجاهزة للربيع والصيف القادمين.وكان وراء فكرة العرض المصمم أليشاندرو ميشيل، الذي نشأ في كنف والدتين، أمه البيولوجية وشقيقتها التوأم، اللتان جسدتا دور الثنائي المثالي بالنسبة إليه، وهو حرص على استحضار هذه الازدواجية وتقديمها برؤيته الإبداعية الخاصة في عرضه الجديد.