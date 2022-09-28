كشف علماء بريطانيون، أن نوعاً جديداً من العلاج باستخدام فايروس يصيب الخلايا الضارة ويدمرها، أظهر نتائج واعدة في التجارب المبكرة. فقد أوضح العلماء أن العلاج بهذا الفايروس أدى لاختفاء سرطان أحد المرضى، بينما رأى آخرون تقلص أورامهم، وفق تقرير نشرته شبكة «بي بي سي» البريطانية. كما أشاروا إلى أن الدواء هو شكل ضعيف من فايروس قرحة البرد (herpes simplex)، الذي تم تعديله لقتل الأورام. فيما أكد خبراء أن الحقن بهذا الفايروس قد يوفر في النهاية شريان حياة لمزيد من الأشخاص المصابين بالسرطانات المتقدمة، رغم الحاجة إلى دراسة أطول وأكثر. كذلك بيّنت التجارب التي أجراها معهد أبحاث السرطان ومؤسسة Royal Marsden NHS Foundation Trust، أن الحقن الذي يُعطى مباشرة في الورم يهاجم السرطان بطريقتين، الأولى عن طريق غزو الخلايا السرطانية وجعلها تنفجر، والثانية عن طريق تنشيط جهاز المناعة.