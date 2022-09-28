العلاقة المضطربة والمتقلبة بين أحلام وأصالة في السنوات الماضية، وضعتهما على قالب ساخن من التوقعات في محطتهما القادمة في سعودي آيدول، إذ إنها في ظن جمهورهما العريض علاقة غامضة قابلة للانفجار في لحظة، وأن أي مناوشة بينهما، وإن كانت مزحة عابرة، هو أشبه بفتيل هش من شأنه الاشتعال بسرعة هائلة وإحراق كل شيء في لحظات..وما إن أعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ برنامج اكتشاف المواهب الجديد «سعودي آيدول»، بدأت المناوشات الكوميدية بين أعضاء لجنة تحكيم البرنامج، وعلى أنها حتى الآن في باب المزاح لكنها ستكون محط أنظار جمهور النجمتين وجمهور أخريات، سيضع في حساباته إرهاصات خلافاتهما السابقة، عند تقييم كل ردات الفعل والحوارات الجانبية إلى حد سيزيد الإثارة بينهما، وربما يفضي إلى خلافات قد تتطور على غرار ما حدث بين راغب علامة وأحلام.وبدا أن الاستعداد لهذه المعركة قد بدأ مع تغريدة مازحة لأحلام موجهة لأصالة، قالت فيها «من هاللحظة خرررررررربت، أصالة استعدي للحرب العالمية الثالثة، وأخيراً أتمناك في السماء لقيتك في الأرض من زمان، أدعي ربي وجت الفرصة لين عندي، نحمد الله جات على ما تمنى».لترد أصالة: «حلومة لا تخليني أفقد أعصابي وأنا عصبية مو من أولها.. وحطيت لك كل الشدات لألفت نظرك، بدنا نستمتع بصحبتنا اللي رجعت من كم يوم وقلنا عقلنا وكبرنا شوي».وفي هذا السياق المازح، يدرك جمهور النجمتين أنهما في مواجهة إثبات الأفضلية والشعبية والحضور القوي على نحو خاص، ما يعني أن حضورهما سيكون محسوباً بدقة، وأن المزحة قد تكون «رزحة» تثير أزمة جديدة، على غرار الأزمات السابقة بينهما.