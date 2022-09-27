تجرد شقيقان من كل معاني الإنسانية بقتل والدهما بسبب قطعة أرض زراعية تابعة لهم في إحدى قرى أسيوط بالصعيد في مصر، للحصول على المنزل الخاص بوالدهم وبيعه، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط بلاغاً بالعثور على جثة مسن فى العقد السادس من عمره (مزارع) ومصاب بعدة طعنات بالصدر والبطن، وتبين من التحريات الأمنية أن وراء الجريمة ولدي المتهم، لوجود خلافات بينهم على منزل خاص بوالدهم، ورفض بيعه لكونه ميراثا عن والده وتربى ونشأ به، مما دفع ولديه إلى الانتقام منه.

وبضبط المتهمين اعترفا بالواقعة، وأكدا أنه دار نقاش وشجار كبير مع والدهما، لإصراره على عدم بيع المنزل، ما دفع أحدهما إلى طعنه بسلاح أبيض (سكين) وهربا من موقع الحادثة لإبعاد الجريمة عنهما. ومثل المتهمان أمام الأجهزة الأمنية كيفية ارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسهما أربعة أيام، والتجديد لهما في الوقت المحدد.