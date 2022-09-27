فجأة وبلا مقدمات مرضية أو واقعة جنائية أو حادث عرضي، توفي 3 أطفال أشقاء في مدينة طوباس بفلسطين في أقل من أسبوع في ظروف غامضة. وأكدت السلطات الفلسطينية أن التحقيقات بقضية وفاة 3 أطفال أشقاء في طوباس خلال بضعة أيام في ظروف غامضة، مستمرة ولم تنته بعد.وفقد فادي عبدالرازق، من مخيم الفارعة في طوباس، طفله الثالث نمر (5 أعوام) بعد أيام قليلة من وفاة شقيقته وشقيقه الطفلين، بشكل مفاجئ ودون تعرضهم لأي مرض.وقالت العائلة في طوباس، إن النتائج السابقة التي تخص شقيقي الطفل لم تثبت وجود أي مرض، ولكن بانتظار نتائج فحوصات تتعلق بالجينات الوراثية.