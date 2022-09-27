يستأثر القطاع السياحي بمحاور رئيسية في قوام رؤية التطوير السعودية، وهو اليوم أحد أهم ركائز تحقيق رؤية المملكة 2030؛ يعول عليه في الإسهام بتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وزيادة مصادر الدخل، وتوفير فرصة عمل في سياق تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسياحة، وتحقيق طموحات ومستهدفات القطاع.وفي اليوم العالمي للسياحة، تقف المملكة في واجهة الدول التي تسارعت فيها وتيرة النمو الاقتصادي إجمالاً والسياحي خصوصاً، وقد كشفت بيانات هيئة السياحة السعودية في وقت سابق، أن إجمالي عدد الزيارات في المملكة وصل إلى 62 مليون زيارة في 2022 فقط، رغم تداعيات جائحة كورونا التي أصابت عصب السياحة جراء التدابير والاحترازات، وتوزعت على 29.5 مليون زيارة من الخارج، و32.5 مليون زيارة من الداخل.وتستهدف هيئة السياحة الوصول إلى 55 مليون زيارة خارجية و45 مليون زيارة داخلية بحلول 2030.ووفقاً لمؤشر الأداء لعام 2022، بلغ الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي 5.3%، فيما تم توفير 836 ألف وظيفة جديدة.• إجمالي الزيارات السياحية (100 مليون زيارة)• عدد الزيارات الخارجية للمملكة (55 مليون زيارة)• عدد الزيارات من داخل المملكة (45 مليون زيارة)• عدد الوظائف (مليون وظيفة)• المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي 10 %مستهدفات السياحة السعودية في 2030: