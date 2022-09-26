أيدت محكمة التمييز الأردنية حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بالحكم على فتاة بالأشغال المؤقتة مدة 10 سنوات، بعد أن كانت قد قتلت جدتها وأصابت والديها وشقيقها وشقيقتيها بالسم بوضع (مبيد الصراصير) في الطعام أثناء الطبخ لأسرتها.

ووفق اعتراف المتهمة فإنها أقدمت عام 2004 على وضع المادة السامة (مبيد الصراصير) في حلة الطبخ أثناء قيام والدتها بإعداد الطعام لغايات إيذاء شقيقها وليس قتله لخلافها معه ما أدى إلى وفاة جدتها وإصابة والديها وشقيقها وشقيقتيها بالتسمم.

وجرمتها المحكمة بجناية القتل الواقع على الأصول وجناية الشروع بالقتل الواقع على أكثر من شخص وقضت بالحكم عليها حكما غيابيا بالإعدام شنقا وتخفيضها إلى الأشغال المؤقتة مدة 10 سنوات لإسقاط الحق الشخصي، ما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية وفقا لقانون العقوبات الذي كان ساريا عند ارتكاب الجريمة.

وفي حزيران 2022 طعنت المتهمة بالحكم أمام محكمة التمييز والتي أيدت الحكم وقالت إن العقوبة جاءت ضمن الحد القانوني المقرر للجريمة التي أدينت بها بعد الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية وأن قرار محكمة الجنايات جاء مستوفيا لكافة الشروط القانونية.