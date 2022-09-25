احتفلت شركة قزاز بقيادة محمود قزاز، وعائلتة الكريمة، بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92، يوم الثلاثاء الموافق 2022/9/20 في ميزون قزاز التحلية في مدينة جدة.

وشهد الاحتفال حضور شخصيات مهمة من أبرزها القنصل الإيطالي، مدير الملحق التجاري للقنصلية التركية، إضافة إلى عدد كبير من مشاهير التواصل الاجتماعي والصحافة والإعلام.

وقُدمت ضيافة فاخرة من فندق الشيراتون تليق بمستوى المكان، وتخلل الحفل معزوفات وطنية عديدة مع عازف الكمان المبدع ربيع نديم و فعاليات ممتعة ومتنوعة وهدايا قيمة قُدمت من شركة قزاز لضيوف الحفل.