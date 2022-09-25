تفاعلت وزارة الخارجية العراقية، مع صورة متداولة لدبلوماسي عراقي، أظهرته وهو يتابع مباراة لكرة القدم من جهاز محمول «لابتوب» أثناء حضوره اجتماعا للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأثارت الصورة المتداولة ردود فعل واسعة بين أوساط مرتادي مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاسبته نظير تصرفه غير المسؤول واستهتاره حيال تمثيل بلاده في الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها أنها تتابع موضوع الصورة المتداولة للموظف الدبلوماسيّ الذي «شُغِل عن متابعة واجباته أثناء اجتماعات الجمعيّة العامّة للأُمم المتحدة بدورتها الحاليّة».

وشددت الوزارة على لسان المتحدث باسمها الدكتور أحمد الصحاف على أنها «ستتخذ الإجراءات المناسبة وبما يكفل للدبلوماسية العراقية حضورها».