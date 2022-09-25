طورت الشركة الأمريكية الناشئة «موجو فيجن» عدسات لاصقة «ذكية»، قد تصبح حقيقة واقعة في المستقبل القريب، وبفضلها، وحتى إذا لم يكن لديك هاتف ذكي، فسيتم عرض الاتجاهات إلى المكان الذي تريد الذهاب إليه والمعلومات التي تريدها على المشهد أمامك، بحسب موقع (nhk). يقول أحد مجربي هذه العدسة: على جدار الغرفة التي كنت أنظر إليها، ظهرت صورة لمعلومات الرحلة.ويحتوي الجزء السداسي المركزي من العدسة على شاشة بقياس 0.48 ملم فقط، يتم عرض الصورة المعروضة هناك مباشرة على شبكية العين حتى يمكن رؤية المعلومات. إنها صغيرة، لذا فهي لا تحجب رؤيتك. وتحتوي العدسة أيضًا على مستشعر وبطارية مدمجة ويقوم المستشعر باستمرار بتتبع حركة العين، وعندما يتم تحريك الرأس، يتغير نطاق عرض المعلومات وفقًا لخط الرؤية. بالإضافة إلى ذلك، ونظرًا لأن خط الرؤية يلعب أيضًا دور «المؤشر»، يمكنك إجراء عمليات مثل تغيير محتوى العرض بالتحديق في شاشة القائمة.