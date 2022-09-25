أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، البرنامج السعودي الأول من نوعه «سعودي آيدول»، الذي سيضم في لجنة التحكيم كلاً من الفنان أصيل أبو بكر، أحلام، أصالة، ماجد المهندس، بشراكة جديدة بين الهيئة العامة للترفيه ومجموعة MBC.

وسيتم بث البرنامج على قنوات MBC1 على مرحلتين، الأولى بدءاً من منتصف ديسمبر المقبل، وهي مرحلة التجارب، تليها مرحلة العروض المباشرة، التي ستبدأ في 11 يناير 2023.

الجدير بالذكر أن هذه الشراكة تأتي امتداداً للعديد من الشراكات بين الطرفين، التي تسهم بشكل مباشر في دعم مواهب المملكة في جميع المجالات.